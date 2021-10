Amalfi si prepara per il maxi Natale

Amalfi si prepara alle festività natalizie. Il comune capofila della Divina, infatti, ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’organizzazione delle manifestazioni e degli eventi da organizzare nel corso del periodo natalizio.

Con apposita delibera, l’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Milano ha pubblicato un avviso per verificare la disponibilità di soggetti a cui affidare la realizzazione, gestione e coordinamento degli eventi. Il calendario degli appuntamenti che si tengono ad Amalfi in genere richiama l’attenzione dei cittadini provenienti da tutta la Divina e dall’intera provincia di Salerno. Proprio per offrire a residenti e turisti un programma ricco e variegato l’amministrazione comunale intende comprendere quali soggetti siano interessati all’organizzazione di eventi culturali, sportivi e di svago da coordinare con gli ulteriori eventi promossi direttamente dal Comune, al fine di creare la massima sinergia possibile tra gli stessi.