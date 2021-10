Amalfi, Raz Degan fa una sosta alla JP Boutique. La Costiera Amalfitana continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo, anche in questo periodo segnato dalla pandemia ancora in corso. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, insieme alla Penisola Sorrentina ed all’isola di Capri, sono tornate ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax durante il periodo estivo. E le cose continuano ad andare in questo modo anche ad ottobre, in autunno ormai inoltrato, grazie anche alla zona bianca ancora in vigore.

L’ultimo arrivato è Raz Degan, attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano. L’attore, che lavora prevalentemente in Italia, ha fatto una sosta presso la JP Boutique di Gianpiero De Filippo, situata sul corso principale della città di Amalfi.