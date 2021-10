Amalfi. Navetta gratuita per i cimiteri di Vettica e Pogerola. Orari navetta cimiteri. In occasione della commemorazione dei defunti, il Comune di Amalfi ha disposto l’attivazione di una navetta gratuita per i cimiteri di Pogerola e Vettica nei giorni 29, 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021.

In allegato la tabella con gli orari delle corse.