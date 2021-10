Amalfi, la Giunta vara la riorganizzazione degli uffici comunali

Varata la riorganizzazione degli uffici da parte dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. La Giunta ha inteso modellare l’organizzazione interna alla luce delle sfide imposte dal PNRR e dalle intense novità che seguiranno dalla sua esecuzione.

Soddisfazione viene espressa dal Sindaco di Amalfi, Daniele Milano che dichiara «Una mole di lavoro del tutto nuova e straordinaria sta per ricadere sulle Amministrazioni locali per effetto delle azioni previste dal PNRR. Abbiamo voluto il riassetto della nostra struttura interna per rispondere nella maniera più efficace possibile alle sfide che caratterizzeranno i prossimi anni, pur nei limiti previsti dalle norme e dalla contabilità».

La principale novità riguarda una redistribuzione del carico assegnato alle attuali aree tecniche attraverso la costituzione di un nuovo Settore denominato “Ambiente, SUAP e Innovazione” cui sono affidate diverse competenze tra cui quelle relative alle materie ambientali e paesaggistiche, tutela degli animali, alle attività produttive nonché di transizione al digitale.

I Settori preesistenti assumono la denominazione di “Lavori Pubblici e Demanio”, con competenze anche in materia di gare, manutenzione e verde pubblico, in cui verrà prevista una unità a supporto anche degli altri uffici per la gestione degli appalti, ed “Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile”, con competenze anche in materia di conservazione dei beni culturali e sicurezza tecnica. L’attuale Settore “Servizi al Cittadino e alle Imprese” sgravato dal SUAP assumerà la denominazione di “Servizi alla Persona”, conservando le competenze in materia di cultura, eventi e turismo, servizi demografici e polizia mortuaria, scuola, politiche sociali, partecipazione e sport. La riorganizzazione sarà efficace a seguito della copertura in organico del posto di Responsabile del nuovo Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione” per il quale è stata avviata una procedura ai sensi dell’art. 110 del TUEL negli scorsi giorni.

La Giunta ha cristallizzato le mansioni affidate ai singoli Settori/Servizi all’interno del nuovo funzionigramma, operando anche alcuni adeguamenti volti a rafforzare la capacità di controllo del territorio da parte del Settore “Polizia Municipale”, attraverso lo sgravio di alcune mansioni assegnate di natura amministrativa e gestionale, e ciò al fine di incrementare le azioni contrasto alle violazioni ambientali nonché al decoro urbano e di polizia rurale.

Gli interventi legati alla riorganizzazione hanno riguardato ovviamente anche il personale, con l’assegnazione al nuovo Settore dei dipendenti necessari al funzionamento e con il trasferimento a tempo pieno dei funzionari dell’ente già assunti a tempo indeterminato ma parziale. Sono prossimi ad essere pubblicati infine due nuovi concorsi per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Informatico e di un Istruttore Amministrativo, che fanno seguito alle procedure già concluse dall’ente per le figure di Istruttore Contabile ed Istruttore Tecnico.

«Il Comune di Amalfi sta cambiando completamente pelle – ha dichiarato il primo cittadino – per effetto del consistente numero di pensionamenti che stiamo registrando negli ultimi anni. Ci siamo fatti trovare pronti attivando le necessarie procedure concorsuali, alle cui graduatorie si farà ricorso per ricoprire i posti che si renderanno vacanti nel prossimo futuro. Nel corso degli ultimi cinque anni abbiamo già fatto fronte alla sostituzione di ben 15 dipendenti che ora costituiscono una nuova e giovane ossatura dell’ente».