Amalfi, incendio domato all’anagrafe. Il sindaco Daniele Milano “Archivio storico salvo”. Un computer probabile causa. Paura nella capitale della Costiera amalfitana per l’incendio a Palazzo San Benedetto, la sede del Municipio. A quanto pare è stato un caso fortuito, forse un corto circuito o un problema tecnico legato alla rete elettrica o a un computer. A quanto pare i funzionari , subito dopo aver timbrato il cartellino, hanno acceso il computer e da lì sembra che siano partite le scintille . Dunque è da escludere una seconda ragazzata , come quella dei timbri, sempre nell’ufficio anagrafe . Oltre a carabinieri, polizia municipale ed i caschi rossi venuti da Maiori, in prima fila anche il primo cittadino, molto preoccupato per l’archivio storico . “Ringrazio tutti per l’immediato intervento, i danni per fortuna non sono gravissimi – ha detto il sindaco Daniele Milano -, mi riferisco in particolare all’archivio storico , che conserva la memoria della città dall’Ottocento . Sulle cause credo di escludere una bravata o un atto di vandalismo, ma su questo saranno i vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente, i tecnici e le autorità competenti ”