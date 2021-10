Amalfi, il sindaco Daniele Milano “Screening alla popolazione scolastica per venerdì pomeriggio”

Amalfi, il sindaco Daniele Milano ha informato la cittadinanza, preoccupata per la diffusione del Coronavirus Covid – 19 nella scuola, per tranquillizzare la comunità affrontando, in collaborazione con ASL Salerno, e organi deputati della Regione Campania , l’emergenza legata alla Pandemia

Alcune importanti notizie per la nostra comunità:

1. il Direttore distrettuale dell’ASL, Giovanni Baldi, mi ha comunicato l’accettazione dell’incarico da parte del dott. Dario Piantieri quale #Medico di Medicina Generale con obbligo di sede ad #Amalfi, per la durata di un anno;

2. stiamo organizzando uno #screening dedicato alla popolazione scolastica per venerdì 22 ottobre dalle 14:00 alle 18:00.

Seguiranno, per entrambe, maggiori informazioni nelle prossime ore.