Amalfi, il giornalista Sigismondo Nastri: “Il culto dei morti prima di Halloween”

Riportiamo il post pubblicato sulla sua pagina Facebook dal giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri sul culto dei morti prima di Halloween: «Quando ero bambino, e per fortuna non esistevano le mostruosità di Halloween, le mamme raccontavano ai figliuoli che la notte di Ognissanti i nostri cari, passati nell’aldilà, tornano sulla terra, per concessione divina, e ci restano fino al giorno dell’Epifania. Non li vediamo – le anime sono puro spirito – ma ne avvertiamo la presenza costante accanto a noi. Ci guidano, ci conducono per mano, accompagnano le nostre azioni, vegliano sul nostro sonno. Era una favola dolce, che allora – non lo nascondo – mi procurava una certa inquietudine, ma che (l’ho capito poi) si prefiggeva di tener viva la memoria dei nostri defunti. Mi piace crederci ancora».