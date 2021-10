Amalfi, il campetto torna a vivere: sarà il luogo in cui faranno sport gli studenti del Marini-Gioia. Peranni è stato un malinconico luogo dei Ricordi per intere generazioni di giovani. È tornato a vivere grazie all’accordo che abbiamo stretto con la Guardia di Finanza e, da oggi, gli studenti del “Marini – Gioia” di Amalfi possono fare sport qui nelle ore di educazione fisica –, ha reso noto il sindaco di Amalfi, Daniele Milano, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Inaugurato lo scorso mese di luglio, il campo di basket nella zona portuale tornerà ad essere utilizzato dalla cittadinanza grazie ad una convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale. L’evento era stato occasione di festeggiamenti, a partire dalle “vecchie glorie” del basket amalfitano per giungere ai bambini. Il momento, infatti, è storico per la comunità di Amalfi che torna, dopo più di vent’anni, a calcare un’area che per decenni ha rappresentato per intere generazioni un luogo speciale di formazione ed aggregazione.