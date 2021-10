Amalfi, i risultati dello screening scolastico: 4 i positivi in attesa del tampone molecolare. SCREENING SCOLASTICO: I RISULTATI

Somministrati 232 test rapidi, di cui 228 negativi. I quattro risultati positivi dovranno essere confermati con tampone molecolare.

Ringraziamo Farmacia degli Arsenali – Amalfi e Farmacia Medaglia per aver donato i test e la P.A. Millenium Costa d’Amalfi ODV per il supporto garantito dai volontari!