Amalfi, ecco il computer da dove è partito l’incendio. Il sindaco Milano “Riapriremo appena sarà ripristrinata la salubrità dei luoghi “

Amalfi, ecco il computer da dove è partito l’incendio. Il sindaco Daniele Milano ha fatto un post poco fa

” Stamattina un #incendio ha interessato due stanze dell’ufficio #Anagrafe. Fortunatamente i danni sono stati molto contenuti e non è stato in alcun modo intaccato l’Archivio Storico di Stato Civile di #Amalfi. L’ufficio riaprirà al pubblico non appena sarà ripristinata la salubrità dei luoghi e, di tanto, ne sarà dato avviso alla cittadinanza.”