Amalfi e Vettica in festa per le nozze di Giovanni Bottone e Valentina Amuro

Quando si pensa ad una delle città più romantiche della costiera amalfitana e della Campania viene in mente Amalfi, che rimarrà ricordo indelebile nelle menti degli sposi, che potranno vantare di aver celebrato le nozze al caratteristico Duomo dell’Antica Repubblica Marinara.

È proprio questo il caso di Giovanni Bottone e Valentina Amuro, in festa per la loro unione in matrimonio oggi alla cattedrale di Sant’Andrea, meglio conosciuta come Duomo di Amalfi. Tutta la comunità di Vettica di Amalfi festeggia commossa un giorno così importante per il loro concittadino Giovanni, figlio del vicesindaco Matteo Bottone.

Ai due giovani e alle rispettive famiglie i più sinceri auguri da Positanonews.