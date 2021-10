Amalfi, covid 19: due positivi nell’Istituto “Gerardo Sasso”

Dopo i casi al “Rossellini” di Maiori, si sono registrati due positivi ad Amalfi nell’Istituto “Gerardo Sasso”.

E’ la Dirigente Scolastica, Rosa Viscardi a darne comunicazione ai docenti, ai genitori, al personale ATA, agli alunni oltre che al sindaco di Amalfi Daniele Milano e al Presidente del Consiglio d’Istituto Mario Muoio.

La professoressa Viscardi nella nota inviata dichiara presenza di due casi di positività al Covid19 nel plesso di Amalfi e come da protocollo, l’Istituto ha provveduto ad inviare al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno la dovuta documentazione per la profilassi da seguire in questi casi.

A seguito di quanto avvenuto la Dirigente Scolastica ha inoltre richiesto un intervento di sanificazione straordinaria.

La Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Rosa Viscardi, infine, invita ad evitare inutili allarmismi.