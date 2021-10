Amalfi, benvenuta Maria Fortuna Balzamo

Amalfi, con gioia noi di Positanonews salutiamo questa nascita che ha fatto aspettare Stanislao e Alessandra che abbracciamo con affetto, ma benvenuta con le parole del papà

Ciao

Ti presento Maria Fortuna Balzamo.

Una bimba che a vederla è tutto un programma.

È nata bella; è nata forte; già sapeva che il mondo fa schifo e ha deciso di aspettare fin quando poteva; è nata sorridente, tenera e morbida.

Soprattutto è nata per quello che deve esser: una tra tante (le famiglie so grosse), incognita, ma pronta a farsi volere bene, disposta a lottare da subito per respirare la libertà. La stessa libertà che ha lasciato me, il papà, inconsapevole del sesso e anche del nome. Il tutto grazie all’inifinita forza della mamma, Alessandra Carrano capace di portare il peso e la responsabilità del ruolo e soprattutto di farci, e di farmi, anche il gran regalo, con stupenda sorpresa, del nome. Capace lei di resistere mentalmente e fisicamente per superare questa dura prova.

E allora si chiude una pagina, pronti a scriverne un’enciclopedia. In tre

Con l’aiuto di tutti voi.

Un fiore rosa, un cuore e una testa in più per servire la causa dell’intera Umanità.

Vi abbraccio e vi lovvo tutt@.

La Bellezza è Femmina e da ieri, 29/09/2021, grazie a Maria Fortuna, sarà ancora più Bella