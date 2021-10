Amalfi: al via il bando per gli abbonamenti annuali su bus di linea destinato agli studenti

L’Amministrazione Comunale intende procedere all’accoglimento delle istanze per l’erogazione di rimborsi, parziali o totali, a copertura della spesa per gli abbonamenti annuali su bus di linea , stipulati dalle famiglie per consentire agli studenti il raggiungimento della sede scolastica frequentata durante l’anno scolastico 2021/2022.

DESTINATARI

studenti pendolari iscritti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di Amalfi e residenti nelle frazioni di Amalfi in possesso di abbonamento annuale.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I genitori degli studenti che intendono partecipare al presente avviso devono collegarsi, muniti di SPID oppure carta nazionale dei servizi CNS, alla sezione servizi scolastici e per l’infanzia dello sportello telematico polifunzionale di questo Comune all’indirizzo: sportellotelematico.amalfi.gov.it

La domanda da compilare direttamente on line deve essere corredata dalla seguente documentazione:

copia di un documento valido di riconoscimento del richiedente

copia dell’abbonamento annuale

ricevuta di pagamento

autocertificazione attestante la spesa sostenuta (in mancanza della ricevuta)

copia codice IBAN

La documentazione dovrà essere presentata entro le ore 12:00 del 29/10/2021.

Responsabile del Procedimento: istruttore amministrativo dott.ssa Luisa Marino. Tel. 089/8736222 – E-mail: marino@amalfi.gov.it