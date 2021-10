Altra tragedia in Penisola Sorrentina: nella notte un suicidio ad Alberi. Nel corso di questa notte, in Penisola Sorrentina si è consumata un’altra tragedia. A Meta, nella frazione di Alberi, un uomo di mezza età si è infatti tolto la vita. Fortissimo il dolore nella comunità, che si stringe in preghiera alla famiglia.

In Penisola Sorrentina ci sono tante problematiche che spesso non vengono alla luce, che portano a provare un dolore così forte che questa sembra l’unica soluzione. Ma non è questa l’unica scelta da mettere in atto. Sicuramente servirebbe la collaborazione delle istituzioni e di tutta la società.

Anche noi di Positanonews ci uniamo virtualmente al dolore di una famiglia colpita da questa grande tragedia.