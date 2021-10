COSTA D’AMALFI – SAN MARZANO 1-2

28º Somma – 59º Spinola (rig) – 86º Maiorano

Il calcio non è questo, il calcio deve essere deciso dai giocatori in campo, non da chi dirige le gare. Partita bellissima e davvero intensa fino all’86esimo quando, sul risultato di 1 a 1, Marotta si porta palesemente il pallone avanti con il braccio, in area, regalando a Maiorano la rete del vantaggio. La Costa d’Amalfi, partita in vantaggio grazie alla rete di Somma, viene punita con 2 azioni singole degli avversari che si tramutano in 2 reti. Al termine del match mister Proto è soddisfatto della prestazione dei suoi: “È stata una prestazione ottima, ci prendiamo il risultato che comunque non è favorevole a noi, ma siamo sicuri che continuando a giocare in questo modo arriveranno i risultati confortanti”. Sabato prossimo per i costieri, che provengono da 2 sconfitte consecutive, ci sarà il derby con il Vico Equense, altra squadra ostica e con tanti ex in campo.