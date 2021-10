Finalmente il Teatro torna a vivere al 100%!

Amici e Amiche, appassionati e amanti del Teatro, siamo orgogliosi e felici di comunicarvi le prossime date di ALOYSIA!

La Janara Aloysia ritorna per raccontarvi la sua storia, la storia tragica di una donna diversa e quindi pericolosa per la società del tempo, una donna vittima di ingiustizie e di violenza, in un’epoca caratterizzata da superstizione, discriminazione e intolleranza.

Il nostro spettacolo inaugura la XX edizione della rassegna Torre D’Oro Festival di Teatro Mio a Vico Equense.

Vi aspettiamo in tanti, SABATO 23 OTTOBRE , ALLE ORE 20.00 E DOMENICA 24 OTTOBRE alle 18.30 E ALLE 21:00, per condividere con voi uno spettacolo, nato dalle nostre menti, che amiamo profondamente.

Viva il Teatro dal vivo! Lunga vita ad Aloysia! Barattoli Cosmici… In ogni Barattolo un Cosmo di Storie da raccontare…



Intanto, i Barattoli Cosmici sono anche in semifinale per Corti Teatrali, con lo spettacolo Venerdi di Quaresima , votateli a questo link https://www.youtube.com/watch?v=YBMJvfTGObM