Allerta alimentare, rischio chimico per integratore CS STOMABEN 20BUST ORO. Richiamato un lotto del prodotto per tracce di ossido di etilene e cloroetanolo nella materia prima

Richiamato un lotto dell’integratore alimentare CS STOMABEN (20 stick pack orosolubili da 1,5 grammi) commercializzato da Club Salute Spa, via Rugabella n 1, Milano, che ha avvisato il Ministero della Salute su un possibile rischio chimico che rende necessario il richiamo della merce. In particolar modo, per il lotto 200417, è stata segnalata la presenza di ossido etilene e cloroetanolo nella materia prima nei prodotti in scadenza il 30 settembre 2022. L’integratore incriminato è stato prodotto dall’azienda PHARMAXIMA con sede dello stabilimento a Trezzano Sul Naviglio, via A. Volta n 2/A. Il CS STOMABEN è un integratore alimentare a base di Acido Ialuronico, estratto di Altea, succo di Banana e complesso di enzimi DigeZyme con fruttosio ed edulcorante. Con zucchero ed edulcorante. Con succo di Banana, che favorisce il controllo dell’acidità gastrica e la funzione digestiva; estratto di Altea ad azione emolliente e lenitiva del sistema digerente. Contiene inoltre Calcio, che contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestivi. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda di non consumare l’integratore con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.