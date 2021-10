Alla Villa Fiorentino di Sorrento i weekend dedicati allo shopping solidale. Fare shopping senza dimenticare chi attraversa un momento difficile della propria vita o con l’intenzione di contribuire alla crescita culturale del territorio. Sono gli scopi per raggiungere i quali la Fondazione Sorrento ha deciso di organizzare i Mercatini della solidarietà. Nell’ultimo fine settimana di ottobre e per i weekend di novembre, fino al 21, ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 18.30, le casette che si trovano nel parco che circonda Villa Fiorentino ospiteranno i volontari di quattro associazioni della penisola sorrentina. Ogni sodalizio partecipante all’iniziativa metterà in vendita dei prodotti ed il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Alla kermesse “Lo shopping… fa miracoli”, come detto, prendono parte quattro diverse organizzazioni e ciascuna destina quanto incassato ad una precisa finalità. Nel dettaglio “Gioia di Vivere onlus” raccoglie fondi “per famiglie disagiate con bambini leucemici”, “Rf78 Per Sempre Roby” utilizzerà la somma che riuscirà a mettere insieme per “l’acquisto di un’apparecchiatura elettronica ad ultrasuoni per l’ospedale di Sorrento”, “La Rondinella Clown Dottori Onlus” sostiene “l’attività di Clown terapia in reparto” e “Le Amiche del Museo Correale” con la collaborazione del “Sant’Anna Insitute” punta a contribuire “al restauro di opere d’arte e/o assegnare borse di studio ad alunni delle scuole superiori”.

“Sono tutte finalità dall’elevato valore sociale – spiega l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano -. Per questo abbiamo deciso di sostenerle offrendo loro la possibilità di utilizzare le nostre strutture per le raccolte fondi che hanno organizzato. Siamo sicuri che in tanti accoglieranno l’invito a dedicarsi allo shopping solidale in questi weekend, magari anticipando le compere natalizie”.