Alla settima giornata di campionato arriva la prima vittoria della Salernitana in serie A. La squadra di mister Castori, grazie alla rete di Milan Djuric al 66′, subentrato a Simy, regala la gioia ai tanti tifosi che stavano all’Arechi a sostenere. Il malcapitato Genoa, nonostante i 19 tiri in porta, si è scontrato contro i granata che, a detta del mister, dovevano disputare “la partita della vita”. I campani, infatti, erano ultimi in classifica con un solo punto conquistato con il Verona. Tre punti guadagnati ed una buona prestazione dunque di tutta la squadra Salernitana, compreso del portiere Belec chiamato al miracolo nel finale contro l’assalto ligure.