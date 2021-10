Ali, angeli, donne e Dante con Roberta De Rosa al Piccolo Bellini

“Donna, sei tanto grande e tanto vali,

che chi vuol grazia e a te non ricorre

sua disianza vuol volar senz’ali”

(Dante Alighieri, Paradiso XXXIII)

Napoli – Al Piccolo Bellini da domani 15 ottobre al 17 ottobre “Divine” Pièce di versi in danza, coreografie di Roberta De Rosa, interpreti Roberta De Rosa, Martina Fasano, Nello Giglio, Katia Marocco, Nicola Picardi drammaturgia e regia Michele Casella, direzione artistica Annamaria Di Maio, produzione ARB Dance Company. Dante Alighieri nella sua opera descrive diverse figure femminili invitando a riconoscere le “ali del gentil sesso”, angeli in grado di elevare l’uomo a Dio, attraverso anche una semplice apparizione ma non tutte le donne sono uguali, nella Commedia è palese ad ogni lettore che è la fragilità ad essere protagonista di diversi passaggi narrativi ed è spesso al centro della nostra riflessione su ciò che il grande autore toscano ci suggerisce. Pensiamo a Francesca personaggio fragile e prigioniero delle proprie debolezze, citata dal poeta nell’Inferno; e ancora a Pia nel Purgatorio; a Piccarda nel Paradiso; a Matelda, che pronta a ricordare il bene dimenticando il male. Infine, la più angelica: Beatrice, che non risparmia rimproveri all’autore fiorentino. I personaggi femminili rappresentano le storie di donne reali che hanno ispirato da sempre i più grandi poeti. L’omicidio, l’amore negato, la necessità di piegare il volere di una donna per sottometterla al proprio potere, sono temi che evidenziando una condizione femminile, purtroppo ancora attuale. “Dante si fa paradigma dell’umanità e guida tutti noi in un percorso verso l’amore, fatto di esperienze terribili e visioni meravigliose“. In scena una pièce dunque di versi in danza, un viaggio al femminile che, attraverso uno studio approfondito della composizione poetica recitata e declinata in passi, che farà riflettere sulla condizione femminile, sulla discriminazione e parità di genere, uno degli obiettivi significativi dell’Agenda 2030.

ARB DANCE COMPANY è costituita da giovani danzatori desiderosi di intraprendere un percorso professionale, i ballerini sono seguiti da un’équipe di professionisti del teatro e del mondo della Cultura, personalità di alto valore artistico, a cui è dato il compito di ideare e creare progetti multidisciplinari di alto livello da proiettare nel mondo della danza. La compagnia, messa in piedi nel 2009, è diventata un punto di riferimento per i danzatori campani che vogliano percorrere la strada che dalla fase didattica li accompagna al professionismo.

a cura di Luigi De Rosa

info Piccolo Bellini: http://www.teatrobellini.it/