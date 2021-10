Alessandra Aceto consegue la seconda laurea in psicologia comportamentale e cognitiva

Tramonti , Costiera amalfitana .Alessandra Aceto , insegnante titolare di cattedra all’istituto “G.Pascoli” di Tramonti ha conseguito la seconda laurea in psicologia comportamentale e cognitiva presso l’università di Benevento .

Laureata in lettere moderne all’università degli studi di Salerno in Storia moderna con la tesi “Popolazione e strutture familiari a Minori nell’età moderna ( sec.XVII – XVIII) in fase di pubblicazione.



Ha successivamente lavorato come insegnante di lettere dal 2004/ 2005 in Trentino nelle scuole secondarie di primo grado tra Val di Fassa e Riva del Garda.

Trasferitasi in Campania per motivi familiari ha insegnato all’isola di Ischia e Minori in Costa d’ Amalfi .

La tesi, molto interessante e attuale per il periodo che abbiamo vissuto, che ha discusso ieri davanti alla commissione ha per titolo “Impatto psicologico della Dad su docenti, alunni e genitori

Il progetto della Dott.sa Aceto è di aprire” uno spazio ascolto ” in tutte le scuole della Costa

d’Amalfi magari con l’ausilio di altre professionalità come degli assistenti sociali, sull’esempio delle scuole in Trentino e non solo.

Auguri vivissimi per questo nuovo traguardo e progetto alla due volte dottoressa Alessandra Aceto da tutta redazione di Positanonews

Valeria Civale