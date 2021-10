Al via la stagione del Sant’Agnello Promotion

Nella giornata di ieri si è tenuto, presso il campo “Viale dei Pini”, l’Open Day del Sorrento Promotion. “Una giornata che ha contato la presenza di oltre 100 ragazzi e che ha dato il via alla nuova stagione, dopo un lunghissimo stop. Ringraziamenti particolari vanno al responsabile dell’Udinese Academy Alec Bolla, al mister Luigi Cuomo e vogliamo dare un forte benvenuto al supervisore dell’academy il mister Giuseppe Pisani, ex AC Milan. Ma un grazie veramente sentito va anche a tutti voi, che avete creduto e credete sempre in noi, che ci avete scelto e ci avete aspettato anche se siamo partiti “piano” (qualcuno direbbe tardi), per affidarci i vostri piccoli campioni. Una società può sentirsi di svolgere bene il suo lavoro solo quando intorno a lei ci sono tanta fiducia e stima, cose che ci avete trasmesso, ripagando il cuore e la passione profusa da ogni figura dello staff. Siamo orgogliosi di aver superato le 100 presenze durante il nostro OPEN DAY, questo ci motiva ancora di più a dare il massimo, è iniziato un altro stupendo anno, da trascorrere assieme! Il presidente Ciro Ferraro a nome di tutto lo staff vi ringrazia”.