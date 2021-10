AL VIA AL TEATRO GIUFFRÈ DI CALVIZZANO UN NUOVO LABORATORIO TEATRALE.

Apre al Teatro Giuffrè di Calvizzano un nuovo Laboratorio Teatrale, tenuto dall’attore, regista, autore napoletano Rodolfo Fornario. La domanda, come direbbe il caro Lubrano, sorge spontanea: ma se ne sentiva il bisogno? C’era questa necessità? Abbiamo provato a girare la domanda al Fornario, questa è stata la risposta: la necessità di aprire un Laboratorio Teatrale è la stessa di scrivere una nuova canzone, dipingere un nuovo quadro, comporre una nuova poesia, un nuovo brano musicale, insomma esprimere in un modo qualsiasi l’amore e l’esigenza per l’Arte. Mettere su un Laboratorio Teatrale significa aprire una finestra dalla quale, chi decidesse di affacciarsi potrebbe scoprire mondi nuovi, potrebbe scoprire parti di sé sconosciute ed inesplorate, e perché no? Provare sensazioni ed emozioni che non sapeva, non immaginava nemmeno di poter provare.

Su questi presupposti si fonda la filosofia che muoverà il Laboratorio della magnifica struttura di Calvizzano, Rodolfo Fornario è un attore professionista, sessant’anni di cui quarantadue passati a fare teatro, ha lavorato a fianco di attori come Gigi De Luca, Gina Perna, Nunzia Schiano,Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Lino Guanciale, ha diretto Gino De Luca, Anna Rita Vitolo, Andrea Di Maria, e tanti altri.

Da quattro anni all’interno delle sale del Museo di Capodimonte insieme all’attrice Antonella Quaranta, compagna di palco e di vita collabora con l’Associazione Musicapodimonte realizzando performance di animazione teatrale per i visitatori del prestigiosissimo Museo.

Da sette anni dirige un Laboratorio Teatrale a Salerno ed un a Battipaglia dove lavora con ragazzi affetti da disabilità psichiche.

Il Laboratorio Teatrale del Teatro Giuffrè inizierà con un Open Day che si terrà nei giorni 20 e 21 ottobre dalle 18,30 alle 20,30 in questo incontro saranno spiegate le vari fasi del percorso laboratoriale ed insieme ai partecipanti si definiranno i giorni in cui il Laboratorio si terrà

Per informazioni – mail: arcoscenico@live.it cell: 3291606593 –

3664481633

Teatro Giuffrè Via F.lli Bandiera, 6 Calvizzano