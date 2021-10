Agropoli, in centinaia per la riapertura dell\'ospedale Nel pomeriggio la manifestazione voluta dai genitori di Tommaso Gorga

AGROPOLI ( Salerno ) – È scattata questo pomeriggio alle 15 la protesta pacifica davanti all’ex ospedale civile di Agropoli nel Cilento Iniziativa voluta dai genitori di Tommaso Gorga, 15enne morto lo scorso 18 settembre a seguito di un incidente avvenuto sulla Via del mare, all’altezza di Ogliastro marina. Tante le persone riunite davanti all’ospedale in un’unica voce per urlare il loro “riapriamo l’ospedale di Agropoli”. Questo affinché il diritto alla salute possa tornare ad essere tutelato. Nel 2013 il nosocomio agropolese chiuse i battenti, da allora si sono susseguite inaugurazioni ma di fatto la struttura resta fuori dalla rete dell’emergenza.

