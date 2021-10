La terza giornata di campionato, che ha visto la prima sconfitta della Fc Costa d’Amalfi ad Agropoli, è stata trasmessa in diretta streaming. Finalmente si può dire che questo è un vero e proprio campionato, a fronte di quello dell’anno scorso che si può definire più un mini torneo. Le squadre big candidate ai vertici sono proprio l’Agropoli, la Scafatese, l’Angri e il Buccino e poi ci sono quelle che puntano sui giovani, come il Costa d’Amalfi: progetto abbracciato pienamente da mister Proto, tornato in costiera dopo diversi anni. I ragazzi sono una scommessa, è vero, ma permettono di non essere troppo dispendiosi per i club delle serie minori che devono combattere con la crisi economica.