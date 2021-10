Agerola stravince Tommaso Naclerio che cita San Francesco

Agerola la Svizzera della Campania vede il passaggio del testimone da Luca Mascolo a Tommaso Naclerio . Le elezioni di questa tornata decise velocemente nella città dei Monti Lattari. Dopo poche ore dall’inizio dello spoglio decretato il successo di Tommaso Naclerio che raggiunge il 71% delle preferenze, sostenuto dalla lista Nuovamente Agerola. Resta lontanissimo l’antagonista politico Catello Di Capua, sostenuto dalla civica Agerola nel Cuore. Il nuovo sindaco in festa con un corteo chede ha attraversato la città insieme ai tanti suoi supporter. Commenta il nuovo sindaco: “Cominciate a fare il necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi scoprirete a fare l’impossibile. Voglio festeggiare la vittoria, insieme con tutti gli agerolesi, con questa frase di San Francesco d’Assisi, patrono di cui oggi si celebra la festa. È questo l’impegno che prendo oggi: fare l’impossibile per portare sempre più in alto