Agerola, scrutinio elezioni comunali 2021: aggiornamenti LIVE

Ecco lo scrutinio in diretta con Positanonews dai seggi di Agerola. Il comune ha registrato un’affluenza del 77,44 %. Ormai tutto è fatto per la sfida tra Di Capua e Naclerio. Non resta che attendere l’ufficialità del nuovo sindaco.

I voti verranno aggiornati costantemente, premere invio o F5 per vedere gli aggiornamenti in tempo reale.

DI CAPUA: n voti – NACLERIO: n voti

Ecco tutti i candidati sindaci e le liste

Candidato sindaco

Catello Di Capua

Agerola nel cuore

Naclerio Lucia

Mascolo Assunta

Cuomo Tiziana

Buonocore Giovanna

Imperati Luca

Naclerio Pasquale

Villani Nicola

Fontanella Arturo

Medaglia Marco

Cuomo Massimiliano

Castellano Attilio

Naclerio Vincenzo

Candidato sindaco

Tommaso Naclerio

Nuovamente Agerola

Mascolo Luca

Fusco Filomena

Acampora Santina

Mandara Giuseppina

Milo Regina

Acampora Salvatore

Buonocore Pasquale

Fusco Maurizio (Cierro)

Imperato Giuseppe

Montagnaro Gianluigi

Ruocco Matteo

Vespoli Marco