Agerola, riflettori puntati sulle incompatibilità di Mascolo e Ruocco perchè nel Gal, per la segretaria tutto ok. L’opposizione guidata da Di Capua ha cominciato ad attaccare sulle incompatibilità presunte perchè Luca Mascolo e Matteo Ruocco sono nel cda del GAL e del distretto agro alimentare, ma per la segretaria non ci sono problemi. Intanto per Salvatore Acampora, terzo eletto , ma non in Giunta, gli è stato dato il ruolo di capogruppo.