Agerola: lunedì il via ai lavori di messa in sicurezza della Galleria Palombelle. Da 𝒍𝒖𝒏𝒆𝒅𝒊̀ 11 𝒐𝒕𝒕𝒐𝒃𝒓𝒆 2021 partiranno i lavori di messa in sicurezza della Galleria Palombelle:

– sistema drenante per gallerie in corrispondenza dei giunti per risolvere le infiltrazioni di acqua dalla calotta e relativa rete di smaltimento

– impianto di illuminazione vie di esodo (picchetti luminosi)

– revisione dell’impianto di illuminazione

– installazione sistema per controllo da remoto

Il transito veicolare sarà regolato da un semaforo in funzione dalle 8:00 alle 17:00, escluso i giorni festivi.