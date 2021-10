Agerola, toto giunta per il sindaco Naclerio: Milo in vantaggio per il ruolo da vice

Agerola, elezioni comunali 2021. Tommaso Naclerio – nuovo sindaco della città – ha trionfato su Catello Di Capua con uno scarto di ben 2000 voti, ora si ritrova a dover costruire la squadra che comporrà l’amministrazione comunale per i prossimi anni. Ed ecco che scatta il toto giunta: chi sarà assessore? E chi vicesindaco?

Naclerio incontra la sua lista di NUOVAmente Agerola, per il ruolo da vice si fa importante il nome dell’ormai ex sindaco Luca Mascolo, che con Regina Milo – assessore alla Cultura – si contende il posto per fare da braccio destro di Naclerio. I due hanno ottenuto rispettivamente 990 e 1008 voti, poco più del vicesindaco della giunta Mascolo, Filomena Fusco, con 801 voti. Per il ruolo da vicesindaco, tuttavia, potrebbe essere premiata proprio la Milo, che prima di Naclerio era tra i papabili candidati da mandare al voto contro Di Capua.

Continua il toto giunta anche per Santina Acampora e Murizio Fusco, leggermente più avanti rispetto a Filomena Fusco e Matteo Ruocco. Tra molti dubbi, l’unica certezza è che la squadra di Naclerio sarà ufficializzata verso fine ottobre, anche se il sindaco ha già fatto sapere che tutti i candidati parteciperanno egualmente alle scelte dell’amministrazione.