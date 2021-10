Agerola: il 21 ottobre il Consiglio Comunale per la convalida ed il giuramento del Sindaco. Chi sarà il vice Mascolo o la Milo?

Agerola: il 21 ottobre il Consiglio Comunale per la convalida ed il giuramento del Sindaco. Incognita su chi sarà il vicesindaco di Naclerio? Luca Mascolo, sindaco uscente, o la Milo, che ha preso più voti? La Giunta dovrebbe essere grosso modo la stessa di quella uscente nel segno della continuità

Per opportuna e doverosa conoscenza, si comunica che il Consiglio Comunale di Agerola è stato convocato in seduta pubblica, sessione ordinaria, per il 21 ottobre 2021, alle ore 17.00, e si terrà presso l’aula posta a piano terra dell’edificio “Osservatorio Astronomico Salvatore Di Giacomo”, parco Colonia Montana per la trattazione del seguente ordine del giorno: