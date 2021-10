Agerola, il 12enne Fabrizio Oppedisano campione italiano nel Gran Premio Alzate di Strappo

Agerola, il 12enne Fabrizio Oppedisano diventa campione italiano su esercizio di strappo nella categoria 61 kg. Un orgoglio per la città di Agerola che vede un suo giovanissimo concittadino conquistare un importante traguardo sportivo e grande soddisfazione la Steel Bull per i continui esaltanti risultati in ambito sportivo.

Il titolo è stato conquistato nell’ambito delle fasi regionali del Gran Premio Prime Alzate di Strappo 2021, manifestazione promozionale riservata agli atleti non agonisti nati nel 2009.