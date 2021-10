Agerola, gli orari di apertura del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Comune di Agerola rende noto che, in occasione della Commemorazione dei Defunti ed al fine di consentire a tutti di poter far visita ai propri cari per un momento di preghiera e raccoglimento, il Cimitero rispetterà il seguente orario di apertura:

Domenica 31 dicembre dalle ore 8.30 alle 17.00

Lunedì 1 e martedì 2 novembre dalle ore 8.30 alle ore 19.00

Un’occasione per dedicare un momento della propria giornata a chi ha fatto parte della nostra vita ed ora non c’è più, portando un fiore e soffermandosi in preghiera nel silenzio e nel rispetto del luogo sacro.