Agerola, ecco la Giunta Naclerio. Luca Mascolo vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici e urbanistica, poi tre donne

Agerola ( Napoli ) . Ecco la Giunta Naclerio. Luca Mascolo vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici e urbanistica, poi tre donne Agerola il paese che sovrasta la Costiera amalfitana e che punta sempre di più al turismo in sinergia con Positano ed Amalfi va avanti nel segno della continuità. Arriva il decreto di nomina del neo sindaco Tommaso Naclerio nel segno della continuità, vice sindaco è Luca Mascolo, il deus ex machina di questi ultimi dieci anni di amministrazione, ma anche dell’attuale lista, a Regina Milo , la donna più votata, Turismo e Cultura, ma anche i fondi e gli affari legali, una giunta in rosa completata da Santina Acampora e Filomena Fusco

Ecco i nomi dei neo assessori della Giunta

ACAMPORA SANTINA, nato ad Gragnano (NA) il 23 agosto 1992, con-delega a: Viabilità, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Terzo Settore,Rapporti con le Associazioni Formazione e Privacy;

FUSCO FILOMENA, nata a Vico Equense (NA) il 9 gennaio 1986,, con-delega a: Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Personale,Provveditorato ed Economato, Demanio e Patrimonio, Gemellaggi;

MILO REGINA, nata a Vico Equense (NA) il 16 maggio 1985, con delega-a: PNRR e Fondi Europei, Turismo, Pubblica Istruzione, Cultura, AffariLegali;

MASCOLO LUCA, nata a Vico Equense (NA) il 4 febbraio 1961, con-deleghe a: Governo e tutela del territorio, Lavori Pubblici, Urbanistica,Smart City.

A tutti loro vanno gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Positanonews