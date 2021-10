Agerola, denunce per abusivismo: Monti Lattari nel mirino delle forze dell’ordine

Fioccano denunce in termini di abusivismo edilizio sui Monti Lattari. Stavolta cinque persone sono finite nel mirino delle forze dell’ordine che hanno posto alcuni sigilli nella frazione di Bomerano di Agerola, dove alcuni garage erano sfruttati abusivamente essendo stati trasformati in appartamenti a tutti gli effetti.

Ora i tre proprietari, la ditta di costruzioni e il direttore dei lavori dovranno rispondere del reato commesso e saranno anche tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.

Prosegue il controllo del territorio adottato dalle forze dell’ordine in contrasto all’abusivismo edilizio. Decine di indagati soltanto in pochi mesi, ed ecco che i militari si concentreranno anche nelle prossime settimane nel setaccio del versante amalfitano del paese dei Monti Lattari.