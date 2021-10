Agerola accelera per il PUC. I Si sta dando da fare il neo sindaco nella cittadina della Costiera amalfitana la Svizzera della Campania Un’accelerata al PUC (Piano Urbanistico Comunale) per dare ad Agerola e agli agerolesi regole certe in materia urbanistica. È l’obiettivo del sindaco Tommaso Naclerio, che ha portato l’argomento in giunta. E gli assessori hanno esaminato le osservazioni al PUC, “con l’obiettivo – ha affermato il primo cittadino eletto all’ultima tornata elettorale di inizio ottobre – di accelerare la procedura di questo fondamentale strumento urbanistico e dare nuove opportunità a tutti”.

Un avvio di consiliatura dunque a marce alte, quello voluto dal nuovo leader della civica Nuovamente Agerola, eletto con percentuali bulgare (oltre il 70%) alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre scorsi. “Il PUC è un documento di importanza strategica per la crescita del e non soltanto un semplice strumento di pianificazione. Si delineano nuove prospettive di sviluppo in grado di superare logiche burocratiche che hanno ingessato per troppo tempo il nostro territorio. L’obiettivo è quello di costruire un’Agerola ancora più bella e accogliente. Si tratta pertanto di un traguardo di grande valore che, per sua importanza, va illustrato nella maniera più accurata possibile”.