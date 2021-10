Agerola, a Korytska Vitalina la cittadinanza italiana: cerimonia con il sindaco

Korytska Vitalina è una cittadina italiana. La cerimonia per il conferimento della Cittadinanza Italiana è stata officiata dal Sindaco Tommaso Naclerio. Agerola è casa dove costruire il proprio futuro. A lei vanno gli auguri sinceri di tutta la comunità italiana ed agerolese. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana).

La cittadinanza italiana è uno status che determina diritti e doveri ed è la condizione del cittadino alla quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza italiana, in ogni caso, può essere acquisita non solo alla nascita ma anche in un momento successivo: in alcune ipotesi è infatti possibile conferirla a coloro che, originariamente, erano cittadini di un altro Stato. La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero protratta per un determinato periodo.