AGENTE MERET PASTORELLO: MERET IN AZZURRO DIPENDE DAL PROGETTO

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del possibile rinnovo contrattuale del suo assistito.

È una questore di cifre o di titolarità?

È normale che se rinnovi con un club, non è solo una questione economica, ma è per capire che progetto fai. Se firmi per cinque anni potresti starci cinque anni in quel club, sono valutazioni che vanno fatte in modo molto attento.