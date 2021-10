Ad una settimana di distanza il Sant’Agnello scende nuovamente in campo contro l’Angri. Sabato scorso, infatti, allo stadio Dei Pini, i ragazzi della penisola hanno affrontato la squadra salernitana per il turno di Coppa Italia perdendo per 3-0. Quest’oggi alle 15:30, invece, le 2 compagini si rivedranno per la terza giornata di campionato che si svolgerà a porte chiuse. Alla vigilia del match il portiere grigiorosso ha dichiarato: “Il Sant’Agnello è una squadra ostica ed insidiosa, ci aspetta una battaglia. Abbiamo lavorato per tutta la settimana per prepararla alla grande, cercando di portare a casa l’intera posta in palio”. Anche mister Turco ha espresso le sue considerazioni a riguardo: “Sarà una partita totalmente diversa rispetto a quella di Coppa. Dovremo essere concentrati”.