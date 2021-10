Ad Agerola un nuovo caso di positività al Covid-19. Il Comune invita la cittadinanza a vaccinarsi

Agerola. Il Comune rende noto che «da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo un nuovo caso positivo. E’ stata prontamente attivata ogni procedura di tracciamento, al fine di isolare tutti i contatti stretti. Agiremo – come sempre – nella più totale sicurezza, convinti che il virus non è stato ancora battuto. Il vaccino risulta l’unica arma efficace per sconfiggere definitivamente questo nemico invisibile. È indispensabile continuare a far crescere la percentuale dei vaccinati anche qui ad Agerola. L’appello che rivolgiamo a chi non si fosse ancora vaccinato è quello di recarsi al Punto Vaccinale, allestito nel Centro Polifunzionale Mons. Andrea Gallo a Campora.

Non abbassiamo la guardia. Manteniamo il livello dell’attenzione alto. Mettiamo in campo un elevato senso di responsabilità, a partire dal rispetto delle misure di precauzione anticovid, per arginare il rischio di contagio e contrastarne la diffusione».