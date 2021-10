A tu per tu con Damiana Fiorentini, Calro Ametrano per Positanonews

Come nasce la tua passione per la gioielleria?

“Io ho cominciato tardi. Adesso ho 55 anni e ho iniziato a 52 anni. Decisi di cambiare lavoro e mi sono dedicata alla creazione di alta bigiotteria perché avevo questa grande passione per i gioielli che mi piacevano tantissimo e per questo ho deciso di iniziare una nuova attività. Questo deve essere da esempio per tutte quelle donne che hanno una loro passione e vogliono coltivarla, anche se in età avanzata, anche se 52 non sono tantissimi, però è un’età comunque ben consolidata”.

Le tue creazioni sono state apprezzate ovunque, da tante protagoniste del mondo e anche da Orietta Berti.

“Sì. Orietta appena ha visto le miei creazione se ne è innamorata, infatti in ogni trasmissione in cui lei è ospite li indossa sempre. Lei ama proprio questa creazione grandi, con i fiori”.

Rientra proprio nel tuo modello questo tipo di produzione?

“Sì. Lei è rimasta folgorata perché dice che rispecchiano il suo animo, essendo una donna solare. Un vero e proprio sole”.

Infatti te sei sempre presente a ogni evento della Fashion Week giusto?

“Sì. Sono sempre presente lì ma anche a tanti altri eventi. Ci sarò intanto alla Fashion Week che si terrà a Milano e spero anche di poter poi successivamente partecipare a quella di Parigi”.

DAMIANA FIORENTINI GIOIELLI