A Sorrento la fiaccolata per ricordare Fernanda, la vittima della tragedia di Positano. Questa mattina di sabato 23 ottobre 2021. il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” di Sorrento ricorda Fernanda Marino, la 17enne rimasta vittima nel tragico incidente stradale di ieri a Positano con una fiaccolata commemorativa.

Il Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Patrizia Fiorentino, ha comunicato infatti lo spostamento dell’Assemblea d’istituto per lasciare spazio alla fiaccolata che è partita da Piazza Lauro alle ore 8.45.

Il percorso è il seguente: partenza da parco Lauro alle ore 09.00, si prosegue per largo Marano, via degli Aranci, Liceo Scientifico Via S. Antonio 2, si ritorna per via degli Aranci, Parco Tasso, corso Italia e parco Lauro. Tutti indossano una maglietta bianca e si sono muniti di una candela bianca.