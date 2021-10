A Scafati la semifinale de “Una voce per l’Agro “

Domenica 24 Ottobre, alle ore 19,00, al Teatro San Francesco di Scafati (SA), si svolgerà la semifinale della terza edizione del concorso canoro “Una voce per l’Agro”.Saranno 20 i cantanti già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia che si esibiranno nella semifinale del contest ed avranno accesso,di diritto,alla finale del concorso.

La manifestazione condotta dalla giornalista e modella Edda Cioffi sarà trasmessa,in differita da Teleischia e Piuenne Tv. Al vincitore del concorso canoro verrà donata una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione dallo studio di produzione Big Stone, per la realizzazione di un singolo con relativa distribuzione sui megastores.Al secondo classificato sarà proposta la realizzazione di un videoclip. Agli altri vincitori a cura dell’Accademia “I Segreti della Voce” e dell’etichetta Martinarte,saranno donati corsi di tecnica vocale, laboratori musicali e borse di studio.Nella semifinale verranno assegnati ai partecipanti i seguenti premi :”Premio Radio”, “Premio della Critica” e “Premio Migliore Interpretazione” da una giuria composta dai giornalisti, Emanuela Verletti, Adriano Rescigno , Francesca Scognamiglio e Antonio Di Giovanni,da insegnanti di canto delle etichette discografiche, Elle A Dischi del M° Lucio Auciello e Martinarte del M° Mario Greco.Gli altri giurati saranno il cantante nonché finalista del programma di Canale 5 “All Together Now” Carlo Paradisone,la cantante lirica Antonella Carpenito,la musicologa Giulia D’Alessandro, il cantautore nonché polistrumentista Lino Blandizz e la vocal coach di fama nazionale Ida Decenvirale. Un premio speciale denominato “La voce nell’Arte”,sarà a cura dell’artista Gilda Pantuliano,la quale donerà una sua opera ad un cantante che ,a suo insindacabile giudizio,durante le sua performance sia connubio perfetto tra arte canora, visiva ed emozionale. Partner ufficiale del contest canoro è Radio Italia Anni 60 ,mentre le radio media partners saranno : Radio Amore, Radio MPA, Radio Blue Star, Radio Blu Napoli, Ospite della manifestazione, la showgirl Marzia Aversa. La direzione artistica ed organizzativa de “La voce dell’Agro”è curata dal poeta, musicista, autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionale Pietro Baratta. La scenografia e le coreografie saranno a cura dell’accademia A.S.D. Free Dancing di Angri.

