A Positano i Lucibello smontano il pontile: è davvero finita l’estate?

Allo stesso modo in cui il montaggio del pontile dei fratelli Lucibello segna l’inizio della stagione turistica a Positano, il suo smontaggio sancisce il momento in cui si dice addio all’estate.

Ma è davvero finita la stagione calda per Positano? I numeri dicono ben altro. Turisti da ogni dove e spiaggia sempre frequentata dagli ottobrini, gli amanti del sole di ottobre. Il sole che scotta ma è piacevole, il sole che rilassa più di tutti, nella consapevolezza di aver infranto altri record – pandemia da covid 19 permettendo – anche quest’anno.

Si chiude così la stagione estiva, ma si spera non turistica per Positano. Il lavoro dei Lucibello è il simbolo che tutti gli stabilimenti della città verticale e gli operatori del mare portano avanti ogni anno per tenere in alto il vessillo di una delle città più frequentate al mondo.