Maiori ( Salerno ) A Maiori in Costiera amalfitana ancora un comunicato, sospese le attività didattiche in presenza a scuola. E’ un momento di incertezza nella cittadina della Costa d’ Amalfi anche se forse si poteva sin da subito , e non aspettare la tardissima serata di domenica, decidere di sospendere le attività didattiche ed andare eventualmente in DAD dopo tanti contagi

A darne notizia è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capone attraverso un messaggio sui social.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” Annamaria Ferrigno ; vista la richiesta di sospensione attività didattiche in presenza delle classi interessate da casi di positività al Sars-Covid19 da parte dei Sindaci di Maiori e Minori, acquisita agli atti con prot. n. 1889 del 14-10-2021 Vista la nota dell ‘ASL con prot. 153626 del 17-10-2021 con la quale si autorizza la sospensione delle attività in presenza delle classi interessate da casi di positività al Sars-Covid 19.

La sospensione delle attività in presenza per le classi 1C, 2C,2A della scuola Secondaria di I grado e la classe 3A della scuola primaria fino ad ultimazione dei controlli che saranno predisposti dal decimo giorno dall’ultimo contatto. Da martedì 19/10/2021 si attiverà la DAD; per le classi interessate e in seguito, quando gli alunni risultati negativi ai tamponi rientreranno in presenza, la DID per gli alunni risultati positivi al Covid-19 e che resteranno in quarantena.