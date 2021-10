A Catania ottima prestazione delle atlete della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo

A Catania grandissima prestazione delle atlete della Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo. Le 8 ginnaste presenti portano a casa un bel bottino: alla coppia sorrentina Claudia Rispoli e Christina Tortora, che si è imposta sulle avversarie con un esercizio impeccabile, è andato per la prima volta un oro e relativo titolo interregionale. Il secondo titolo lo conquista nella categoria Junior 2 Aurora Cappiello al nastro al quale unisce un argento al cerchio. Poi bronzo per Claudia Vanacore al nastro nelle Junior 1, argento per Guendalina Pane alla fune nelle Junior 2 e 2 medaglie di bronzo per la senior Roberta Asti, ripresa in poche settimane da un infortunio che l’ha tenuta fuori nella precedente competizione. Un risutato storico quello del team peninsulare che vedrà a Foligno nella finale nazionale ben 10 ginnaste tra le migliori specialiste italiane. Si uniranno infatti anche le neocampionesse regionali 2021 Alessia Arnese, Elena d’Esposito, Giulia Donnarumma e Francesca Pollio.