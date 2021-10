Nella giornata di ieri, presso l’Hotel Parco di Gragnano, si è svolto il convegno riguardante l’Avvocatura e Riforme Legislative nello Sport, organizzato dall’Associazione Forense di Gragnano. Tra i relatori intervenuti sul tema ci sono l’Avv. Francesco La Mura, il magistrato Tullio Morello, il giornalista Raffaele Auriemma e l’avvocato e procuratore calcistico Tommaso Mandato che, per l’occasione, ha presentato il libro autobiografico “Il centravanti in giacca e cravatta”. Il capolavoro di Tommy, che ha avuto un notevole successo, è stato sapientemente descritto da Morello che ha dichiarato: “Bellissima autobiografia, ricca di sensibilità ed umanità, che attraversa tanti anni di storia del calcio ed artistica napoletana. Chiunque – continua il magistrato – ritroverà in esso dei passaggi che direttamente o indirettamente ha vissuto in prima persona”. Mandato, che in questi mesi ha presentato il libro in diverse occasioni, si è mostrato particolarmente soddisfatto del convegno e, oltre ai ringraziamenti agli organizzatori ed ai presenti, in un post ha palesato: “Ieri ho vissuto un’altra giornata densa di gioia ed emozione. Presentare il libro a Gragnano al cospetto di oltre 100 colleghi accreditati per un Convegno di diritto sportivo, non solo mi ha profondamente lusingato ma mi ha fatto tornare indietro nel tempo quando, con il collega Lucio Giacomardo, abbiamo organizzato una serie innumerevole di seguitissimi eventi formativi. Beh …. il Pallone è anche questo. E ….la Favola de ‘Il centravanti in giacca e cravatta’ …..continua ….”.