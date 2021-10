9 ottobre. Giornata mondiale della Posta

La giornata mondiale della posta si celebra ogni anno il 9 di ottobre e ricorda l’istituzione dell’Unione postale universale il 9 di ottobre 1874 a BERNA.

In questa giornata alcuni uffici postali per il mondo tengono mostre speciali organizzando anche un concorso internazionale di scrittura di lettere per i giovani.

Proclamato per la prima volta al congresso UPU del 1969 a Tokyo, il world post day su proposta di Shri Anand Mohan Narula, membro della delegazione indiana

Verso la fine del 1800 in molti Paesi esisteva un servizio postale globale, ma alquanto lento e complicato. La nascita dell’UPU ha aperto la strada per l’efficiente servizio postale di oggi. Nel 1948 l’UPU divenne una agenzia delle Nazioni Unite