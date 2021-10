Rossoneri al primo posto goal di Giroud

MILAN – TORINO POST PARTITA

Al termine della gara vinta 1-0 dai rossoneri con un gol di Giroud, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Sono molto soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara, l’abbiamo controllata rischiando poco. Non siamo stati dinamici, ma siamo stanchi e giocare contro questo Toro non è semplice. Mi è piaciuta la voglia dei ragazzi di vincere questa sfida. Non mi sorprendono più perché li conosco tutti e so quanto possono darmi. La squadra è in condizione fisica e mentali, abbiamo abbassato la pressione solo nella ripresa e lasciato una sola occasione al Torino“.

Queste le parole di Juric: